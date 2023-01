Mulher passa por cirurgia para recuperar couro cabeludo; fios foram arrancados por broca

Uma idosa precisou fazer uma intervenção cirurgica para reparar uma parte do couro cabeludo que foi arrancado por uma broca. A cirurgia foi complexa e considerada rara para este tipo de acidente. A lesão foi total e, segundo a equipe médica, essa talvez tenha sido a maior operação de reimplantes com sucesso do mundo. As informações são do site Extra.

A mulher tem 60 anos. Segundo a família, os cabelos ficaram presos em uma furadeira de coluna. Os paramédicos foram ágeis e embalaram a parte arrancada, mantendo-o no frio durante o resgate, até a ala de trauma.

Após a confirmação de que não haviam outras sequelas fisicas, sem sinais de sangramento intracraniano ou fraturas, a mulher foi transferida para uma sala de cirurgia plástica onde o couro cabeludo foi preparado para a cirurgia: cortado, retirados os corpos estranhos e recolocado na cameça. No procedimento, houve ainda a reconexão de três vasos sanguíneos cortados – uma artéria e duas veias – para restaurar o fluxo sanguíneo.

A recuperação foi “bem-sucedida" e sem chance se morte tecidual ou infecção, exceto necrose parcial da orelha esquerda. Seis meses depois, o cabelo da paciente voltou a crescer sem evidências de alopecia e ela também recuperou a sensação no couro cabeludo, além de conseguir levantar parcialmente as sobrancelhas.

As avulsões totais do couro cabeludo são tão raras que há muito pouco na literatura sobre elas, não havendo atualmente um consenso oficial sobre seu tratamento.