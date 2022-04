Ventilador de escola estadual desaba sobre professor em Ananindeua, diz Sintepp

Um ventilador desabou sobre a cabeça de um professor de escola de Ananindeua nesta terça-feira (12). A informação foi repassada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp). Segundo a entidade, o docente assinava o livro de ponto, sentado à mesa da sala dos professores, quando o ventilador desabou. O caso teria acontecido na Escola Estadual Agostinho Monteiro.

O professor foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, com cortes na testa e braço. De acordo com o Sintepp, alguns cortes foram em consequência dos óculos, que quebraram com o impacto do ventilador. “Foram ferimentos que parecem que não o colocam em risco. A escola correu para o pronto-socorro com o professor e estamos orientando como ele deve proceder agora”, informou o coordenador geral da entidade, Beto Andrade.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aguarda posicionamento. Esta matéria será atualizada assim que houver mais informações sobre o caso.