Adolescente é apreendido com explosivos caseiros e produtos químicos dentro de escola

Um adolescente foi apreendido com explosivos caseiros em uma mochila, na quinta-feira (31). Ele estava dentro de uma escola na cidade de Coroatá, no Maranhão. As informações são do G1 maranhense. De acordo com a Polícia Civil, o menor carregava dentro da mochila explosivos caseiros, garrafas de solvente e outros artefatos. Este material seria usado para o preparo de uma arma química.

Ainda segundo a PC, o adolescente foi contido por um vigilante da escola quando estava dentro de um banheiro da unidade até a chegada dos agentes policiais.

O adolescente afirmou, em depoimento à polícia, que seu desejo era usar a arma para ameaçar colegas da escola, mas não iria usar, de fato, os explosivos. Ele também disse que tinha o objetivo de simular atentados criminosos, como os que aconteceram em escolas dos Estados Unidos e em Suzano, São Paulo, que deixou alunos mortos.

A PC informou que o garoto sofre de problemas psiquiátricos e faz uso de medicamentos controlados, mas estava há mais de um mês sem tomar a medicação.

Os materiais apreendidos com o menor foram encaminhados para a realização de perícia no Instituto de Criminalística (ICRIM). A polícia pediu a internação provisória do garoto e que um exame de sanidade mental seja realizado nele.

O adolescente segue apreendido na Delegacia do município, onde vai aguardar a decisão da Justiça.