Bullying: estudante é presa por suspeita de atear fogo em colega de escola

Em Goiânia (GO), uma adolescente, de 19 anos, foi presa suspeita de colocar fogo no corpo de uma colega, dentro de uma escola pública. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O estado de saúde da aluna é grave e a jovem respira com ajuda de aparelhos na unidade de terapia intensiva (UTI). As informações são do site Metrópoles.



VEJA MAIS

A suspeita confessou à Polícia Militar do estado que praticou o crime depois de sofrer bullying. Um dia antes da ação, a vítima teria feito comentários sobre o bronzeamento, o que motivou a levar álcool, facas e isqueiro para a escola. O caso aconteceu, na última quinta-feira (31), na fila da merenda. Funcionários da instituição ajudaram no socorro e acionaram os Bombeiros da cidade. A vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus em cerca de 70% do corpo.

Ao Metrópoles, a Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO) disse que a jovem está sendo acompanhada e garante suporte aos familiares da vítima. Na escola, outros servidores trabalharão para acolher e acompanhar os demais alunos. A pasta também informou que vai realizar uma apuração interna sobre a ocorrência.