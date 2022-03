Presidente Bolsonaro volta a subir o tom contra ministros do Supremo Tribunal Federal

Em cerimônia de posse de novos ministros, realizada na manhã desta quinta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez referência ao Judiciário brasileiro ao falar que alguns poucos atrapalham o Brasil de se tornar “uma grande nação”. Disse ainda que “os inimigos” habitam a “região dos Três Poderes” e que “não é possível aceitar passivamente o que vem acontecendo no país”.

“O que falta é que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. Como atrapalham o Brasil! ”, afirmou, em pronunciamento proferido após a assinatura oficial das posses.

Sem citar o nome, Bolsonaro criticou indiretamente o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que é responsável pelas investigações de ataques feitos ao Tribunal e dos chamados atos antidemocráticos. “Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Alguém que não fez nada de útil para a sociedade, de repente, processa todo dia o presidente e o deputado [Daniel Silveira] também. O que ele quer com isso? ”, questionou

Primeiro escalão

A solenidade consolidou as trocas dos titulares de dez ministérios. Os novos ministros são: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Ministério da Defesa), Cristiane Britto (Mulher, Família e Direitos Humanos), Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo), Carlos Brito (Turismo), Ronaldo Vieira (Cidadania), Paulo Alvim (Ciência e Tecnologia), José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência), Daniel de Oliveira (Desenvolvimento Regional), Marcelo Sampaio (Infraestrutura) e Marcos Montes (Agricultura).