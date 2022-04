dupla em moto abre fogo contra desafeto e acaba atingindo criança de cinco anos

Um homem, de identidade não divulgada pela polícia, foi assasinado a tiros na frente da própria casa, na noite da última quinta-feira (31), em Altamira. O crime aconteceu no Reassentamento Urbano Casa Nova (UCN). Uma criança de 5 anos que brincava próximo também foi atingida pelos disparos e está hospitalizada.

O crime foi cometido por dois homens que chegaram em uma moto e abriram fogo contra o alvo. Na ocasião, a vítima conversava com amigos diante da residência e foi surpreendida pela dupla. Segundo testemunhas, o homem ainda tentou correr, mas foi atingido por seis disparos. A polícia foi acionada e ainda chegou a levá-lo para um hospital, mas ele não resistiu.

Uma criança de apenas cinco anos, que brincava perto do grupo abordado pelos bandidos também foi atingida, mas, segundo familiares, ela não corre perigo e passa bem.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil na Região do Xingu, Walisson Damasceno, a vítima já tinha passagem pela polícia por roubo, o que leva à suspeita de um acerto de contas como motivação para o crime. Mesmo assim, a polícia segue com as investigações para descobrir a autoria e razão do crime.

No último final de semana, três tentativas de homicídios semelhantes foram registradas em Altamira, onde dois homens também armados e utilizando moto chegaram para abordar suas vítimas. Quatro pessoas ficaram feridas. A polícia investiga se há ou não ligação entre os casos.