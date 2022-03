Incêndio destrói kitnet na avenida João Paulo II em Belém; vídeo

Um incêndio atingiu um prédio no início da noite desta quarta-feira (29), na avenida João Paulo II, quase na esquina da travessa Antônio Baena. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu um kitnet por completo, mas não atingiu a estrutura da edificação de três andares, nem os imóveis vizinhos. Ao todo, o local abriga seis kitnets, incluindo o que pegou fogo.

Segundo o tenente bombeiro Luiz, ninguém se feriu. Apenas uma mulher de cerca de 65 anos morava no local. Ela havia saído de casa no momento em que as chamas iniciaram. Muito nervosa, a mulher precisou ser amparada por vizinhos. O compartimento destruído fica na parte da frente do terceiro andar do prédio.

VEJA MAIS

Dona Marilene, como a moradora foi identificada pela vizinhança, perdeu móveis e eletrodomésticos como o ar-condicionado. Ela não quis falar com os jornalistas, mas comentou que estava aliviada porque a cachorrinha de estimação foi resgatada. "Ela é minha companheira, nunca me abandonou nem na pandemia", disse dona Marilene, segurando o animal com as mãos trêmulas enquanto estava sentada no pátio de um salão de beleza na companhia de outros moradores.

Ainda conforme o tenente bombeiro Luiz, o acidente possivelmente foi causado por um curto circuito, da rede elétrica externa ou interna. Só um laudo técnico vai precisar a causa do fogo.