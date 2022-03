Princípio de incêndio em shopping na Doca assusta moradores e motoristas nesta sexta-feira (18)

Na manhã desta sexta-feira (18), um princípio de incêndio em shopping na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, assusta moradores e motoristas que trafegam pela via. Imagens de diversos pontos da Doca registram o fumaceiro no prédio. Veja o vídeo:

O Centro Integrado de Operações (CIOP) recebeu um chamado e encaminhou o Corpo de Bombeiros para o local. A viatura chegou por volta das 8h10 e se dirigiu imediatamente para o interior do estabelecimento.

Funcionários estão deixando o prédio do shopping por questões de segurança. O princípio de incêndio foi controlado pelos bombeiros que atuam no local.

Pelo Twitter, a Semob informou que o trânsito na área está interditado por motivo de segurança.

Outro caso de fumaça no Shopping Boulevard

Não é a primeira vez que há fumaça em uma das lojas dentro do Shopping Boulevard, no centro de Belém. Em agosto do ano passado, houve fumaça e grande movimentação de bombeiros na praça de alimentação. Na ocasião, foi um princípio de incêndio sem feridos.

