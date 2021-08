Fumaça em restaurante de shopping na Doca assusta moradores da região

Um suposto princípio de incêndio em um restaurante dentro do shopping Boulevard levou Corpo de Bombeiros ao local, no bairro do Reduto, na manhã desta terça-feira, 03. O incidente foi de pequenas proporções, e não houve nenhum ferido ou grandes prejuízos materiais na ocorrência.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram para caso, inicialmente, foi tratado como um incêndio no shopping da avenida Visconde de Souza Franco, logo no primeiro piso e perto da entrada principal.

"Ao chegar no local, verificou-se que não havia nenhum foco de incêndio, havendo apenas fumaça, proveniente de caixas de papelão próximas a uma padaria. As equipes efetuaram o controle do incidente e aguardam laudo pericial", disse a nota dos Bombeiros. O shopping ainda não estava aberto ao público quando a ocorrência foi atendida.