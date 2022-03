Poste de energia elétrica pega fogo e asssusta moradores em Santarém

Um poste de energia elétrica pegou fogo no início da manhã desta quinta-feira, no município de Santarém, no oeste do Pará. A situação preocupou os moradores do entorno por estar próximo de um posto de combustível. O corpo de bombeiros fez a intervenção.

O incêndio começou por voltadas 7 horas da manhã, no poste localizado na Silva Jardim com a Borges Leal. A guarnição do Corpo de Bombeiros subiu pelo apartamento que fica próximo ao poste para acessar o incêndio e conter as chamas.

Em nota, a Equatorial Pará informou que está com equipes trabalhando para normalizar o fornecimento de energia elétrica o mais breve possível. A interrupção no fornecimento foi motivada por um curto-circuito que também atingiu a fiação de telefonia.

A nota detacou que as causas do curto-circuito ainda estão sendo apuradas, mas pode ter sido motivado por sobrecarga na rede elétrica, que é quando o cliente aumenta a carga dentro do seu imóvel, incluindo mais equipamentos que demandam energia elétrica, sem informar à distribuidora.