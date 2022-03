Incêndio: Casa localizada no segundo andar de igreja pega fogo, no conjunto Paraíso dos Pássaros

Um incêndio de médias proporções atingiu uma casa localizada no segundo andar da Igreja do Evangelho Quadrangular Nova Vida 4, no conjunto Paraíso dos Pássaros, bairro da Maracangalha, em Belém, na manhã desta segunda-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se deslocou ao endereço para combater as chamas. Ninguém ficou ferido, mas uma moradora chegou a ser atendida no local por conta do susto. A estrutura do imóvel ficou abalada e uma perícia deverá ser realizada durante a tarde.

A residência fica na esquina da rua Rio Amazonas com a travessa Patativa. Uma moradora da vizinhança, que preferiu não ser identificada, contou que, por volta das 6h40, ouviu gritos vindos do imóvel. "Uma moça que mora lá percebeu que o ventilador estava pegando fogo e começou a gritar. O meu marido desceu correndo, arrombou a porta da igreja e ajudou o pessoal a sair lá de dentro. Tinha algumas crianças, mas graças a Deus, ninguém se machucou", disse.

Incêndio atingiu casa localizada no segundo andar de uma igreja evangélica (João Paulo Jussara/ O Liberal)

O Corpo de Bombeiros, no entanto, informou que a causa do incêndio só será confirmada após a realização de uma perícia técnica. "A viga principal que sustenta o imóvel está prejudicada, a responsável já foi orientada, nós vamos isolar essa área, com a orientação de que ninguém acesse, a não ser a pessoa que for acionada para fazer a vistoria e dar as orientações necessárias para o reparo", ressaltou o sargento De Almeida.

Quatro viaturas foram utilizadas no combate às chamas, e uma ambulância dos bombeiros também foi acionada. Uma moradora da residência atingida ficou muito nervosa e precisou ser atendida no local. Por volta das 9h o serviço de rescaldo do fogo já havia sido concluído, e os bombeiros estavam repassando orientações à família. O próximo passo é aguardar a realização da perícia técnica, que deve ser feita ainda na tarde desta segunda (21), e vai determinar o que causou o incêndio.