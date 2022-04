Professor é filmado xingando aluno em escola pública: ‘Seu m*rda’

Um professor foi denunciado por um aluno após xingar um dos estudantes de "seu m*rda", em sala de aula de uma instituição pública do Distrito Federal. No vídeo, que está viralizando na web, o educador aparece, aparentemente irritado, e afirma: “Não mexe aí de novo, seu merda”. Assista:

O suspeito ainda não foi identificado, mas trata-se de um Policial Militar do DF. A gravação teria ocorrido dentro de uma turma do 7º ano do Centro de Ensino Fundamental 504 de Samambaia Sul. A data do ocorrido não foi informada.

Segundo as vítimas, este mesmo professor que foi flagrado ofendendo os estudantes, também já teria xingado anteriormente outro aluno de “filho da put*”.

Em nota, a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal (Aspa) pede que o suspeito seja afastado de suas funções e que os fatos sejam esclarecidos. Já a PM do DF se defendeu, afirmando que o Centro de Ensino Fundamental 504 de Samambaia Sul não pertence a gestão de escolas compartilhadas com a PMDF.

