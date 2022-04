Pai de aluna alega ter sofrido agressão na escola Rosa de Saron, em Ananindeua

A vice-diretora do colégio particular Rosa de Saron, Roberta Marques, que funciona na WE-39 na Cidade Nova 8, em Ananindeua, foi agredida com um soco no rosto por um pai de uma aluna na unidade escolar, no começo da tarde desta sexta-feira (1º). A educadora ficou com a roupa ensanguentada e, com apoio do marido, providenciou o Boletim de Ocorrência em uma delegacia de Polícia. Roberta sofreu fratura no nariz e deverá passar por cirurgia ainda neste sábado (2). O pai da aluna, de 6 anos de idade, é Alexandre Souza da Conceição, que dá sua própria versão para o ocorrido, alegando que sofreu agressão no caso.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Seccional Urbana da Cidade Nova. "O suspeito da agressão irá responder por lesão corporal dolosa", completou a PC.

Violência



A vice-diretora Roberta Maques, 41 anos, relatou que o fato ocorreu por volta das 13 horas. "Ele chegou à escola às 13 horas. O plantão pedagógico (reunião dos educadores pais de alunos sobre desempenho dos estudantes) iria ocorrer das 14 às 17 horas. O diretor da escola havia aberto uma janela para esse pai ser atendido no plantão às 13 horas, e nós estávamos terminando o horário de almoço, das 12 às 13 horas. Ele chegou interfonando e passou a bater no portão. A funcionária desceu e informou que a professora estava terminando de almoçar e já vinha atendê-lo. Mas ele a chamou de fofoqueira. Ela pediu respeito, mas ele continuou desrespeitando-a", contou a vice-diretora.

Roberta continua: "Eu ouvi as palavras dele e desci para ver o que estava acontecendo. Ele estava gritando, e eu pedi a ele para se acalmar, para que pudesse participar do plantão pedagógico, e que iria chamar a professora para atendê-lo. As professoras têm medo dele".

Como o momento tenso continuasse na escola, a vice-diretora ligou para o diretor e dono do estabelecimento, Tiago Santos. Tiago compareceu até a unidade escolar. Quando o diretor chegou, como relatou a Roberta Marques, a professora saiu da sala, e ficaram apenas o diretor, a vice-diretora e o pai da aluna. "Ele não me deixava falar; esse tipo de situação violenta relacionada a esse pai vem ocorrendo desde 2019. Ele falava alto, me chamando de mentirosa, gritando, sem me deixar falar. O meu esposo estava na escola, junto comigo no plantão pedagógico, e foi ver o que estava acontecendo", disse Roberta.

Alexandre e o marido da vice-diretora, Fernando Marques, discutiram e entraram em confronto corporal. Roberta Marques contou que "no meio da confusão, ele veio e me deu um soco no nariz". "O meu nariz está fraturado, e, então, eu fui para a UPA, onde fiz Raio-X e fui examinada por médico. Eu vou fazer perícia médica às 8 horas amanhã (hoje, dia 2) e tenho encaminhamento para cirurgia no Metropolitano", acrescentou a vice-diretora.

Pai de aluna tem outra versão para os fatos



Na noite desta sexta-feira (01), a Redação Integrada procurou Alexandre Souza da Conceição e ouviu dele outra versão para a violência ocorrida na escola. Ele, de forma bastante sucinta, disse que havia conversado com o advogado dele e que neste sábado (2), fará exame de corpo de delito.

Alexandre também informou que acredita que a verdade vai prevalecer porque uma câmera de segurança teria gravado todo o episódio. "O marido dela entrou na sala e me deu uma cadeirada no ombro e na cabeça que pegou no meu rosto. Tudo por causa que falei que ela está mentindo e ele não gostou. Ele perdeu o controle e me agrediu", disse Alexandre.

Perguntado para esclarecer o que motivou a discussão e as agressões, ele não respondeu a pergunta, mas disse que registrou Boletim de Ocorrência, por lesão corporal, na Seccional da Cidade Nova.

Sobre ela ter agredido à diretora do colégio Rosa Saron, Roberta Marques, ele respondeu: "está totalmente distorcido, eu que fui agredido pelo marido dela com uma cadeirada tanto que deslocou meu braço e peguei pontos na boca. Ele mesmo bateu por cima com a cadeira nela, quando estava me agredindo", disse.

Quanto ao motivo do desentendimento, Alexandre não esclareceu mais nada.