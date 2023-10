Veículo capota após colidir com outro carro em avenida de Belém; confira o trecho

Um veículo capotou após colidir com outro carro no cruzamento das avenidas Governador José Malcher com Alcindo Cacela, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (20). Aparentemente ninguém ficou ferido com gravidade.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a ocorrência de uma colisão, seguida de capotamento, ocorreu por volta de 4h30 da manhã. Segundo informações colhidas no local, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho e provocado a colisão, em que houve apenas danos materiais. Ambos os condutores foram à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (BO).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Adolescente é arremessada de brinquedo em parque de diversões; vídeo]]

Agentes da Semob estiveram no local, orientando condutores e organizando o trânsito para garantir a fluidez e segurança viária, enquanto aguardavam a retirada dos veículos pelo guincho. Após a retirada dos veículos, a via foi liberada.

Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de São Brás. E que houve danos materiais.