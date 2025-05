Investigado em golpe de venda e entrega de veículos é preso pela PC em Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (6/5) suspeito de estelionato em Belém. A ação ocorreu no bairro da Pedreira, em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da capital paraense. Conforme a Polícia Civil do Pará (PCPA), o investigado é suspeito de aplicar golpes envolvendo falsas promessas de venda e entrega de veículos automotores.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia do Consumidor (DECON), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE). De acordo com as autoridades policiais, após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações foram realizadas após denúncias de vítimas que foram enganadas ao tentar adquirir veículos. Após a prisão do investigado, as apurações prosseguem para identificar outras vítimas e eventuais coautores ou partícipes no esquema fraudulento.

Denuncie

A PCPA orienta que pessoas que tenham sido lesadas pelo suspeito compareçam à Delegacia do Consumidor para registro da ocorrência e possível colaboração com as investigações.