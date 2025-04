‘Pimenta’ é presa por tráfico de drogas durante operação policial em Igarapé-Açu

Uma mulher, identificada como Marciele, mais conhecida pelo apelido de “Pimenta”, de 22 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, na madrugada deste domingo (6), no município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense.

A prisão ocorreu durante a Operação Saturação, com objetivo de reforçar a presença policial, combater a criminalidade e intensificar o policiamento em áreas com alto índice de tráfico de entorpecentes. Além das abordagens a pessoas e veículos, os policiais também fiscalizaram bares​ e festas.

Marciele foi detida durante uma festa realizada às margens da rodovia PA-320. Com ela, os policiais encontraram 32 porções de substância entorpecente do tipo maconha. A mulher já possui antecedentes por tráfico de drogas, tortura, estelionato e ameaça. Ela foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante.

A Superintendência Regional do Guamá, vinculada à 3ª RISP da Diretoria de Polícia do Interior, informou que operações como essa continuarão sendo realizadas com o objetivo de coibir o tráfico e aumentar a segurança na região.