Diretora de RH da Secretaria de Saúde de Marabá morre em acidente de trânsito na PA-150

Michele Farias, Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Marabá, sudeste do Pará, morreu na noite da quinta-feira (19), após em um grave acidente de ônibus na PA-150, logo depois de Tailândia (PA). No total, 12 pessoas foram socorridas para o Hospital Regional de Tailândia em função do grave acidente. A morte da servidora foi confirmada pela Prefeitura de Marabá. Esses detalhes do acidente foram divulgados pelo Correio de Carajás.

Em nota, a prefeitura informou que "lamenta profundamente a morte da servidora Michele Farias, Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)". E também explicou que ela chegou a ser socorrida. "Ela faleceu na noite desta quinta-feira, 19, após um grave acidente envolvendo o ônibus de transporte intermunicipal em que estava. Michele chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional de Tailândia, mas não resistiu".

Em outro trecho, a nota reforça o luto. "Neste momento de luto, a gestão municipal deseja conforto aos corações de familiares e amigos, em especial ao irmão de Michele, Thiago Miranda, ex-secretário de esporte e lazer de Marabá e atual Presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), e aos colegas de trabalho de Michele na SMS", detalha.

Em virtude do acidente fatal, a prefeitura de Marabá decretou três dias de luto oficial.