Acidente na PA-150: corpo de Michele Farias será velado à tarde em Marabá

O corpo de Michele Farias, diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde de Marabá (SMS), está a caminho de Marabá e deve ser velado à tarde, na capela do Cemitério Parque das Flores, na Rodovia Transamazônica, sentido Itupiranga. Os detalhes do velório e sepultamento estão sob os cuidados do irmão de Michele, Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará e filho do prefeito de Marabá, Sebastião Miranda Filho. Michele deixa órfão um garoto de 10 anos de idade.

O acidente que vitimou Michele ocorreu na madrugada desta sexta-feira (20), na rodovia PA-150, no município de Tailândia. Segundo o Correio de Carajás, o ônibus que fazia a linha Parauapebas/Belém tentou desviar de uma carreta e acabou saindo da estrada, o que teria provocado o grave acidente. 12 pessoas foram levadas para atendimento no Hospital Regional de Tailândia. Entre elas, Michele, que chegou a ser socorrida. Ela teria sido encontrada presa entre as ferragens e chegou a ter as pernas amputadas para que pudesse ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Marabá decretou luto oficial de três dias e adiou a inauguração de uma escola que estava prevista para hoje. "Neste momento de luto, a gestão municipal deseja conforto aos corações de familiares e amigos, em especial ao irmão de Michele, Thiago Miranda, ex-secretário de esporte e lazer de Marabá e atual presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), e aos colegas de trabalho de Michele na SMS", diz a nota.