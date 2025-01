'Valtinho' é morto a tiros enquanto fazia cobranças em Capanema

Um homem identificado apenas como “Valtinho” foi morto a tiros na noite de sábado (4) em Capanema, no nordeste paraense. O crime ocorreu por volta das 21h na rua Renata Ribeiro, no bairro Almir Gabriel. Ainda conforme os primeiros relatos, a vítima foi alvejada por vários disparos no momento em que realizava cobranças.

Um homem que estava em uma moto teria efetuado os tiros contra a vítima, que morreu no local. Ainda segundo as primeiras informações do local após o crime, Valtinho estava armado, mas não teve tempo para se defender. As demais circunstâncias do homicídio e as possíveis motivações ainda são desconhecidas.

VEJA MAIS

O suspeito pelo crime ainda não foi identificado até a publicação desta reportagem. Informações preliminares que circulam nas redes sociais apontam que a vítima era bastante conhecida na cidade e trabalhava como caminhoneiro. Após o crime, equipes da Polícia Militar estiveram no local para preservar o local do crime. A Polícia Civil também esteve na área para coletar as primeiras informações do homicídio.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.