Homem é morto e outro baleado após ataque a tiros em Portel, no Marajó

Maicon dos Santos Cruz foi assassinado durante um ataque a tiros na noite de quinta-feira (2/01) na cidade de Portel, no Marajó. O caso ocorreu na rua Duque de Caxias, no bairro da Portelinha, quando a vítima conversava com um amigo em frente a uma casa e dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O outro jovem também foi baleado, mas conseguiu correr e recebeu atendimento no hospital do município.

A Polícia Militar esteve na cena do crime após ser acionada por moradores da área. As testemunhas relataram que os jovens não perceberam a aproximação dos executores, que efetuaram cerca de cinco disparos em direção às vítimas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local, mas constatou a morte de Maicon. O outro jovem baleado foi encaminhado para o Hospital Geral de Portel. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima baleada após dar entrada no hospital.

Os moradores da área informaram à PM que um dos suspeitos do homicídio estava vestido com uma camisa de mototaxista e o outro usava uma camisa preta. Além disso, ambos estavam com capacete, dificultando a identificação dos rostos. Não há mais detalhes sobre as características da motocicleta usada no crime ou outra informação que auxilie as investigações. O local do crime foi isolado até a chegada da Polícia Civil, que deu início às apurações sobre o crime. O corpo foi periciado e removido pela Polícia Científica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.