Homem é morto a tiros em frente a estabelecimento comercial de Rurópolis

Edson Neres Alves da Silva foi assassinado a tiros em frente a um estabelecimento comercial da cidade de Rurópolis, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (3/01), na Avenida Isabel Medeiros, quando a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo desferidos por um homem que estava em uma motocicleta. Uma câmera de segurança registrou o homicídio.

Conforme as informações iniciais, o assassinato ocorreu por volta de 20h30, no centro da cidade. Pessoas que estavam dentro do estabelecimento comercial acionaram a Polícia Militar. Quando a viatura chegou ao endereço, encontraram a vítima morta. Os agentes ainda encontraram, na cena do crime, nove estojos de munição calibre .380, além de três projéteis deflagrados.

Imagens das câmeras mostram quando Edson, após ser perseguido, cai em frente ao estabelecimento comercial e um segundo homem aparece e atira várias vezes na região da cabeça da vítima. Após o crime, o executor sobe na garupa de uma moto que o aguardava e os dois suspeitos fogem. Testemunhas relataram que os assassinos estavam em uma moto Bros 160 preta. O garupa desceu e surpreendeu a vítima com os disparos.

Ainda não há informações oficiais sobre o que poderia ter motivado o crime. No entanto, há relatos de que Edson estaria envolvido em um crime de trânsito com duas vítimas fatais, ocorrido em outubro de 2023 no município. Edson teria atropelado um casal após dirigir embriagado e fugido do local. Uma das linhas de investigação da polícia é que o crime pode estar envolvido com o caso. No entanto, somente a Polícia Civil poderá esclarecer o caso. O corpo de Edson Neres foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Santarém.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Edson Neres Alves da Silva. "Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas. O caso é investigado pela delegacia de Rurópolis", comunicaram.