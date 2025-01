Jovem é morto a facadas em festa de Ano Novo em Placas

O jovem Júlio Cesar Batista da Silva, de apenas 18 anos, morreu após ser esfaqueado em festa de Ano Novo (01/01), na praça Fuso Horário, no município de Placas, no Oeste do Pará. Júlio chegou a ser socorrido pela ambulância do hospital municipal que encaminhou a vítima para atendimento médico.

No Hospital Municipal de Placas, Júlio Cesar não resistiu aos ferimentos e morreu na emergência. As informações são do portal Confirma Notícias.

A Polícia Militar atendeu ocorrência do esfaqueamento do jovem que estava ferido no abdômen e no rosto. Após buscas nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito identificado como Rogério Dutra Silva, que estava com manchas de sangue na bermuda.

Rogério confessou o ataque após ser informado da existência de câmeras que registraram o crime. O suspeito alegou que esfaqueou a vítima porque teria levado um soco no rosto.

Um canivete usado no crime foi localizado em um mostruário de sandálias em uma conveniência próxima. Rogério e o canivete foram encaminhado para a Polícia Civil de Placas. O caso segue investigado para esclarecer os detalhes do crime.