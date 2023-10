Casal morre após colisão entre dois veículos na BR-163, em Rurópolis

Clodoaldo Roque dos Santos e Rosângela Fraga dos Santos morreram em um acidente envolvendo dois veículos, na noite deste sábado (7), na rodovia BR-163, em Rurópolis, sudoeste do Pará, em direção ao município de Santarém. O casal estava em uma motocicleta. Até o momento não se sabe como a colisão entre os automóveis ocorreu. Com informações do Portal Giro.

Um homem chamado Edson conduzia carro quando colidiu contra uma moto Bis vermelha, que era ocupada pelas duas vítimas. Clodoaldo e Rosângela morreram ainda no local do acidente após o impacto.

Ao que tudo indica, Edson, que é ligado uma funerária da região, não prestou socorro ao casal, abandonou o automóvel que ele dirigia e fugiu do local do acidente. A Polícia Civil foi comunicada sobre o sinistro de trânsito. Os corpos foram removidos pela Polícia Científica de Santarém.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento atualizado sobre o paradeiro de Edson e aguarda retorno.