Foragido do Pará morre em suposto confronto com equipe do Bope no Amapá

Gecivaldo da Silva Teixeira, de 37 anos, foi morto em uma ação policial, na noite da última sexta-feira (6), no bairro São José, Zona Norte de Macapá, capital do Amapá. Segundo as autoridades policiais, ele tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido do Sistema Penitenciário do Pará. Gecivaldo fazia parte de uma organização criminosa chamada 'Novo Cangaço'. As informações são do G1 Amapá.

O Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes) informou que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um grupo pertencente a uma organização criminosa estava reunido em uma residência no bairro São José. Conforme o relato repassado à PM, o suspeito estaria planejando ataques à cidade de Pedra Branca do Amaparí, cidade que fica no interior do Amapá.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi designada para ir ao local averiguar a denúncia. Ao chegar na residência, os militares teriam sido recebidos à tiros pelo suspeito, Gecivaldo. Ele acabou sendo baleado no suposto confronto.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para fazer o atendimento médico do suspeito, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Técnica do Amapá (Politec) foi acionada para a remoção do corpo.

Com Gecivaldo, os agentes apreenderam uma pistola com um carregador e seis munições intactas. De acordo com o G1 Amapá, o suspeito costumava agir de forma violenta nos crimes, sendo apontado como infrator também pelas polícias do Amapá e Goiás nas práticas delituosas. O material apreendido foi entregue na delegacia para o delegado plantonista.