Motociclistas colidem na PA-150 e acabam morrendo em Tailândia

Daniel dos Santos e Kixi Ribeiro, morreram após colidirem na rodovia PA-150, em Tailândia, nordeste do Pará. Ainda não se sabe o que causou o acidente, que deve ser investigado pela Polícia Civil. As informações são do Portal Tailândia.

De acordo com informações repassadas por moradores, as vítimas vinham em direções opostas. Um deles seguia no sentido do distrito Palmares, enquanto o outro estava entrando na cidade, quando o impacto entre as motos que conduziam ocorreu.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, internautas lamentaram o acidente e disseram que é comum o registro de mortes na rodovia PA-150. “Algumas semanas atrás meu marido vinha na estrada e um motorista de carro jogou ele para fora da pista contrária. Graças a Deus foram só uns arranhões e danos materiais. Tem muitos motoristas que não respeitam a sinalização e tampouco os motoqueiros”, disse uma moradora do perímetro onde ocorreu a colisão.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.