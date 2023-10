Suspeito é preso por atirar durante briga entre torcidas organizadas na Av. Nazaré

Waldemir da Fonseca Trindade, conhecido pelo apelido de “Cascanho”, foi preso em flagrante por envolvimento na briga generalizada que ocorreu durante o percurso da Motorromaria, registrada na manhã deste sábado (7). A informação foi confirmada pelo governador Helder Barbalho, por meio das redes sociais. Helder disse que o suspeito chegou a efetuar um disparo por arma de fogo em via pública durante a confusão. Veja!

No X (ex-twitter), Helder afirmou que “as forças de segurança continuam as buscas para responsabilizar os demais envolvidos” vistos nas gravações compartilhadas na internet. As imagens mostram pessoas sendo espancadas, arremessos de capacetes indiscriminadamente e muita correria. Muitas crianças estavam no local no momento da briga.

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que a briga entre torcedores foi registrada após a passagem da moto romaria na Avenida Nazaré. "Agentes de segurança dispersaram o grupo e apresentaram um suspeito na seccional de São Brás. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar faz rondas na área para garantir a tranquilidade da população e localizar outros envolvidos na confusão", comunicou.