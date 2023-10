Briga entre torcedores de Remo e Paysandu vira pancadaria na Av. Nazaré; vídeo

Uma briga generalizada ocorreu durante o percurso da Motorromaria na tarde deste sábado (07). No momento em que os romeiros percorriam a avenida Nazaré, dois grupos com dezenas de pessoas começaram a se enfrentar, provocando um momento de pânico para todos que estavam presentes no local. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023. Veja:

De acordo com relatos de romeiros publicados nas redes sociais, a confusão teria sido iniciada por membros das principais torcidas de Remo e Paysandu. Nas imagens, é possível identificar torcedores com a blusa da Remoçada. Não foi possível confirmar, pelo vídeo, se os torcedores envolvidos do Paysandu são da Terror Bicolor.

Nas gravações compartilhadas na internet, é possível ver pessoas sendo espancadas, arremessos de capacetes indiscriminadamente e muita correria. Muitas crianças estavam no local no momento da briga.