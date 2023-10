Clube do Remo repudia episódio de violência entre torcedores rivais na Motorromaria

O Clube do Remo emitiu um comunicado oficial lamentando o episódio de violência ocorrido durante a Motorromaria, realizada na manhã deste sábado (07), no momento em que os romeiros estavam percorrendo a Avenida Nazaré. A associação esportiva prometeu cooperar com as autoridades para esclarecer e punir os responsáveis pelos atos.

“Destaca ainda que todas as imagens do circuito de segurança da sede social estão à disposição das autoridades a fim de punir os envolvidos por tal conduta reprovável”, disse no documento.

No episódio em questão, dois grupos com dezenas de pessoas começaram a se enfrentar, provocando um momento de pânico para todos que estavam presentes no local. Segundo relatos de romeiros, a confusão teria sido iniciada por membros das principais torcidas de Remo e Paysandu. Nas imagens, é possível identificar torcedores com a blusa da Remoçada. Não foi possível confirmar, pelo vídeo, se os torcedores envolvidos do Paysandu são da Terror Bicolor.

Por fim, o Clube do Remo destacou a importância do Círio de Nazaré como a maior festa religiosa do país e enfatizou que esse é o momento destinado à bons sentimentos. “ (...) É momento de união, paz, respeito, confraternização, solidariedade e fé. Esperamos que a partir de agora atos como esse não se repitam”, finalizou.

