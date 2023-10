Homem com deficiência é agredido e expulso por segurança de casa noturna no Pará

Um homem com deficiência, identificado como Antônio Newton, foi agredido e expulso por um segurança de uma casa noturna, localizada no bairro Cidade Jardim, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. As cenas de violência foram registradas pela câmera de celular de frequentadores do local. Nas imagens, Antônio, que é conhecido entre seus amigos como “Odilonzinho”, aparece sendo retirado do estabelecimento comercial pelo funcionário, que desfere um golpe contra a vítima. Com informações do site Portal Debate.

No momento em que Antônio foi arrastado com agressividade, suas nádegas ficaram à mostra, o que provocou revolta entre os clientes do estabelecimento. No vídeo também é possível notar que um rapaz tentou defender a vítima, porém, mesmo assim, Odilonzinho levou tapas e socos do segurança.

Ao tomarem conhecimento das agressões, os amigos da vítima decidiram denunciar o caso à Polícia Militar do Pará (PMPA). Eles também solicitaram que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Parauapebas (Apae) acompanhe a apuração dos fatos. Da mesma forma, pedem que a Polícia Civil do Pará (PCPA) investigue as agressões sofridas por Antônio Newton.

Os amigos de Antônio Newton disseram que ele não possui domínio sobre suas faculdades mentais, e, às vezes, exagera nas brincadeiras, porém não há informações de que Odilonzinho tenha agredido alguma pessoa na casa noturna. A vítima reside em uma residência, custeada pelos seus colegas, em Marabá, onde é bastante querido.

Ainda não há informações sobre o motivo da confusão, e o segurança que aparece no vídeo, envolvido nas agressões, não foi identificado. A casa noturna também ainda não se pronunciou sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso às polícias Civil e Militar, Apae, além do estabelecimento mencionado comercial, e aguarda retorno.