Aluno com autismo é cercado e agredido com 'mata-leão' por estudantes

Um aluno de 14 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi agredido por um grupo de jovens ao sair da escola em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima, Saullo Neves, foi cercada por estudantes e, segundo a mãe, não conseguiu reagir às agressões.

O caso aconteceu nas proximididades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor Joaquim Rodrigues da Silva. A mãe da vítima descreveu o momento, relatando que seu filho não conseguiu reagir diante da agressão. "Não conseguiu ter reação, simplesmente apanhou calado", disse ao G1.

As imagens registradas mostram Saullo, vestindo uma camiseta branca e calça jeans, rodeado por outros adolescentes do lado de fora da escola. Após se desvencilhar do grupo, ele foi surpreendido por um "mata-leão" aplicado por um dos agressores, que o fez cair no asfalto. A família da vítima registrou um Boletim de Ocorrência sobre lesão corporal no 2º Distrito Policial da cidade. A Polícia Civil está investigando o caso.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente destacou que a agressão aconteceu fora da escola e que um dos envolvidos não estuda na rede pública. "Os responsáveis dos estudantes da Unidade Pastor Joaquim já foram convocados pela equipe gestora e houve reunião com o Conselho de Escola, que também acionou o Conselho Tutelar. A Seduc segue apurando os fatos para a busca da melhor solução para todos os envolvidos", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)