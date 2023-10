Desaparecido em Óbidos: Família está em busca de Yuri Victor Barcelar

Yuri Victor Reis dos Santos Barcelar, 26 anos, está desaparecido desde o dia 09/09. Natural de Manaus-AM, o rapaz teria saído de casa para caminhar e não retornou desde então.

De acordo com a família, Yuri é autista e foi visto pela última vez no município de Óbidos, no Pará.

“Estou muito preocupada com meu filho, não sei onde ele está. Estou desesperada, com uma angústia que só uma mãe pode sentir”, relatou Estefane Reis, mãe do rapaz. Segundo ela, Yuri também não entrou em contato com a família ou amigos desde o ocorrido.

O boletim de ocorrência do desaparecimento de Yuri foi registrado por Estefane na Delegacia Especializada de Manaus e enviado para a equipe de investigação.

Características de Yuri Victor Reis dos Santos

Yuri tem 26 anos, aproximadamente 1,54 cm de altura e cabelos e olhos castanhos escuros. O rapaz foi visto pela última vez em Óbidos, município próximo de Santarém.

Se você conhece o paradeiro ou tem informações que possam ajudar na busca por Yuri, entre em contato pelo fone: (93) 99237-9472- Estefane Reis. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)