UFPA aciona Procuradoria Geral sobre caso de professor de medicina que indagou aluna sobre estupro

A Universidade Federal do Pará (UFPA) se posicionou, na tarde desta sexta-feira (26), sobre o caso do professor de Medicina de uma instituição privada da capital que indagou uma aluna do curso sobre como ela reagiria em uma situação de estupro.

A UFPA informou que tomou conhecimento do “ato de assédio praticado por docente do curso de Medicina, por ocasião de atividade realizada em outra instituição de ensino superior e solicitou à Procuradoria Geral a análise de providências cabíveis no âmbito da UFPA”, diz a nota da instituição.

O comunicado diz, ainda, que a universidade repudia veementemente a conduta do docente e se solidariza com as alunas atingidas

Assista à cena em uma faculdade de Belém: