Instituição demite professor de medicina após fala sobre estupro

O Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) oficializou na tarde desta sexta-feira, 26, a demissão do professor do curso de Medicina que indagou uma aluna sobre como ela reagiria em uma situação de estupro, durante uma das aulas da turma do quinto semestre.

“O docente envolvido no caso a contar da presente data, não fará mais parte do corpo docente desta Instituição de Ensino Superior”, informou a Unifamaz.

Por meio de nota, a instituição disse que “refuta com veemência qualquer atitude que viole o bem-estar da comunidade acadêmica e reforça seu compromisso com a formação de cidadãos éticos, portanto, repudia qualquer tipo de ato de assédio contra a mulher ou contra qualquer ser humano”.

Uma Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio será instituída dentro do estabelecimento de ensino. “Enfatizamos que está sendo prestado apoio acadêmico-psicopedagógico a todas as partes envolvidas no fato ocorrido”.