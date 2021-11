Uepa aciona Procuradoria Jurídica para tratar sobre professor que indagou aluna sobre estupro

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) também se manifestou, na tarde desta sexta-feira, 26, a respeito do caso em que o professor Marcus Vinícius indagou uma aluna do quinto semestre de medicina de uma instituição privada de Belém sobre como ela reagiria em uma situação de estupro.

A Uepa informou que repudia qualquer tipo de prática dessa natureza e reforçou que esta não representa a posição da Universidade. "A Uepa se solidariza com a aluna e acompanha o caso, ocorrido em outra instituição de ensino superior", diz a Universidade.

“Por fim, a Uepa repassou o caso à sua Procuradoria Jurídica (Projur), que está tomando providências”, finaliza o comunicado da instituição.

A reportagem de O Liberal segue tentando contato com o professor Marcus Vinícius para ouvir a sua versão sobre o caso.