Tubarão é capturado e morto em vila de Salinópolis

Um tubarão de aproximadamente dois metros foi capturado, no final da tarde deste sábado (26), por pescadores da vila de Cuiarana, interior do município de Salinópolis, nordeste paraense. Imagens compartilhadas nas redes sociais pelo portal Conexão Notícias mostram os pescadores exibindo o animal - cuja espécie não foi identificada - já morto. De acordo com informações apuradas pela reportagem de O Liberal, a carne do tubarão teria sido distribuída entre os moradores.

Ainda nas redes sociais, internautas se manifestaram e disseram que essa é uma prática comum na Região do Salgado, pois os moradores costumam se alimentar da carne de tubarão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará (PCPA) para apurar se o caso está sendo investigado, uma vez que pode ter ocorrido um crime ambiental. A Prefeitura de Salinópolis também foi procurada para se manifestar sobre o ocorrido, mas ainda não deu retorno.