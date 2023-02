Trio suspeito de abusar sexualmente de crianças foi preso no Marajó; mãe sabia dos crimes

Três pessoas foram presas suspeitas de abusar sexualmente de crianças no município de Gurupá, na Região de Integração do Marajó, na segunda-feira (14). De acordo com a polícia, os suspeitos são dois homens da mesma família, que eram vizinhos. Os dois abusavam dos filhos de um deles e tinham o consentimento da mãe da criança, companheira de um dos acusados.

Durante a ação, uma arma de fogo foi apreendida. As vítimas foram encaminhadas para receber atendimento especializado.

Inicialmente, o caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Gurupá, que pediu apoio psicossocial ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). As polícias Civil e Militar foram comunicadas do caso, assim como o Ministério Público.

Uma força-tarefa realizada pelos órgãos mencionados resultou nas prisões e também no acolhimento das vítimas. Uma delas, segundo a polícia, será submetida a exame médico para comprovar o crime.

A polícia conseguiu apurar que um dos investigados tinha livre acesso à residência onde as vítimas moravam, inclusive com a permissão dos pais. Os dois homens foram indiciados pelo crime de estupro. A mulher, mãe de uma das vítimas, também foi indiciada por ser conivente com os crimes.