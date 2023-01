Homem amarra e estupra mulher por não ter como pagar ‘programa’

Um homem de 20 anos foi preso, no último domingo (29), por amarrar e estuprar uma mulher de 50 anos, em Campestre, Minas Gerais. A vítima relatou aos policiais que o suspeito a procurou para fazer um “programa”. Com informações do Correio Braziliense.

Os dois se encontraram na casa dele, mas o homem disse que não tinha dinheiro para pagá-la. Ela, então, se recusou a manter relação sexual com ele. No entanto, quando a mulher tentou sair da casa do suspeito, foi contida por violência física. Ele a agarrou e a levou para o quarto.

A mulher conta que ele colocou um pano em sua boca e, segurando os braços dela para trás, conseguindo realizar o estupro. Após o abuso, ela conseguiu gritar e pedir ajuda. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pela rua.

Testemunhas foram até a casa do suspeito, que esperava com um facão​ na mão para fazer ameaças de morte. A Polícia Militar esteve no local e conseguiu prender o autor do estupro. O facão usado por ele para fazer as ameaças foi apreendido.

Os envolvidos foram levados ao Pronto Socorro e, em seguida, conduzidos e apresentados na delegacia de plantão de Poços de Caldas. Segundo a Polícia Civil, na Depol de Poços de Caldas, ele foi apresentado ao sistema prisional.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)