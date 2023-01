Suspeito de estuprar e matar estudante é preso no Piauí

O estudante de mestrado Thiago Mayson Barbosa, de 29 anos, suspeito de estuprar e matar a estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, de 21 anos, deve ficar preso por tempo indeterminado, conforme decisão da justiça.

Thiago foi preso em flagrante e ouvido em audiência de custódia no domingo (29). O crime teria acontecido entre sexta-feira (27) e sábado (28), durante uma calourada no campus de Teresina, da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A juíza Haydée Lima de Castelo Branco, que realizou a audiência de custódia, acatou o pedido do pedido do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em preventiva, quando o suspeito fica detido por tempo indeterminado.

“A vítima passou as últimas horas de vida com o custodiado, chegou ao Hospital do Bairro Primavera sem vida e com suspeita de violência, apresentando lesões no rosto e nos olhos e sangue nas partes íntimas, sendo levada pelo próprio custodiado [à unidade de saúde]. (...) Há provas suficientes da materialidade e, ainda, fortes indícios da autoria do fato”, disse a magistrada durante a audiência.

O Instituto Médico Legal (IML) apontou indícios de violência sexual contra Janaína. O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Francisco Baretta, acredita que houve a prática de estupro.

A causa da morte, no entanto, foi um “Trauma raquimedular - lesão na medula - por ação contudente”. Segundo a médica legista, a lesão pode ter sido causada por uma pancada que teria torcido ou traumatizado a coluna vertebral. Ainda de acordo com a especialista do IML, uma das possibilidades investigadas é a ação das mãos no pescoço da vítima “com o intuito de matar ou asfixiar, queda ou luta”.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)