Polícia prende ‘Pato’ e ‘Joãozinho” por abusar sexualmente de uma adolescente, no Marajó

Policiais civis e militares de Cachoeira do Arari, no Marajó, prenderam Benedito Vinagre Abreu, conhecido como “Pato”, e João Feio Guimarães, o “Joãozinho”. Eles são acusados de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos.

A ação, que ocorreu na quarta-feira (1º), também contou com a participação do Conselho Tutelar do município. As informações são do portal Confirma Marajó. A Justiça expediu mandado de prisão contra os acusados.

Segundo o titular do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, a dupla foi presa dentro de uma embarcação no rio Anuerá.

Eles pretendiam fugir para Icoaraci. Presos, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari, onde o inquérito é presidido pelo delegado Itamar Aleixo, que solicitou, à Justiça, a prisão dos dois homens.

Ainda segundo a acusação, os abusos ocorriam há cerca de quatro meses e os acusados, em momentos diferentes, supostamente aproveitavam a ausência da família para praticar o crime.