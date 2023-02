Mulher é presa acusada de abusar sexualmente da própria filha de 2 anos no Pará

Uma mulher de 23 anos foi presa sob acusação de ter cometido abuso sexual contra a própria filha, de apenas dois anos. Os abusos aconteciam na casa da suspeita, no município de Itaituba, no Pará. Informações preliminares repassadas à polícia dão conta de que a mãe fazia vídeos da criança enquanto introduzia nas partes íntimas da menina um pênis de borracha. Depois de gravar as cenas de violência, ela enviava as imagens para um homem com a intenção de atraí-lo.

VEJA MAIS

O homem que recebeu os vídeos enviados pela mulher decidiu fazer uma denúncia ao conselho tutelar, que acionou a polícia. A suspeita foi presa na casa de uma tia e aparentou tranquilidade mesmo ao ser informada de qual crime estava sendo acusada. Tampouco ofereceu resistência, pediu apenas para dar um abraço na filha antes de ser levada para a delegacia. Ainda durante a abordagem, uma mala com vários pênis de borracha teria sido encontrada em posse da indiciada.

A mulher foi encaminhada à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde também prestou depoimento o homem que fez a denúncia. Pela relação de dependência da mãe, a criança foi levada para a mesma delegacia junto com a autora do crime, e deve ficar sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Além da menina, a indiciada tem mais dois filhos menores, de idades não divulgadas.