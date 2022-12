Trio é preso suspeito de vender ilegalmente gás de cozinha e cigarros contrabandeados em Altamira

Três pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presas na terça-feira (6) pela Polícia Civil (PC) suspeitas de praticarem os crimes de posse ilegal de arma de fogo, venda ilegal de gás de cozinha e de cigarros contrabandeados em uma localidade conhecida como Travessão do Cajueiro, na região do Assurini, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará. As autoridades não informaram o valor pelo qual os produtos eram comercializados.

VEJA MAIS

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (Deca). Foram apreendidas duas espingardas, várias munições, além de diversos maços de cigarros contrabandeados.

O material confiscado e o trio detido foram levados à unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis. Os suspeitos ficam à disposição do Poder Judiciário.