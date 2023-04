Trio é preso suspeito de traficar drogas em frente à colégio de Santarém

Ivonaldo Brayan Barroso dos Santos, José Henrique Conceição Castro e Daniel Conceição Castro foram presos na noite de quinta-feira (20), em Santarém, oeste do Pará, suspeitos de tráfico de drogas. Eles, supostamente, estariam comercializando entorpecentes em frente ao colégio estadual Felisbelo Jaguar Sussuarana, situado na Avenida Silvério Sirotheau, no bairro Aldeia. As informações são do O Impacto.

Os investigadores da Polícia Civil receberam informações indicando que ocorria a transação comercial de drogas em uma residência, em frente a unidade educacional. Para isso, foi deflagrada a Operação Felisbelo Sussuarana, deflagrada pela Delegacia de Repressão à Entorpecentes (D.R.E).

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma grande quantidade de usuários comprando drogas. Em ato contínuo, a polícia realizou abordagens aos suspeitos no interior da residência.

O trio foi conduzido para a delegacia onde foram autuados em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.