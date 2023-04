Suspeitos de integrar esquema internacional de tráfico de drogas são presos em Afuá

Duas pessoas que não tiveram as identidades divulgadas foram presas na última terça-feira, 18, no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, por integrarem esquema de tráfico internacional de drogas. As prisões são fruto de investigação que começou quando dois indivíduos foram presos, pelo mesmo crime, no dia 19 de outubro de 2021, em Lisboa, Portugal.

A Operação 'Hidden' começou quando duas pessoas foram presas em Lisboa, sendo que uma delas transportava 65 cápsulas contendo cocaína no próprio estômago. No decorrer das investigações, a Polícia Federal identificou indícios de uma quadrilha que realizava o aliciamento de pessoas do Amapá, para a ingestão de cápsulas contendo a droga e que deveriam transportá-la até a Europa. A prática é conhecida como tráfico de “mulas humanas”.

O grupo criminoso providenciava toda logística de passagem e hospedagem de Macapá/AP até São Paulo/SP e, então, um terceiro ficava responsável por entregar a droga para ser ingerida, além de fornecer aporte necessário, como compra de roupas e malas, para deixar os indivíduos com aparência mais luxuosa e levantar menos suspeitas.

No decorrer da operação, dois integrantes do esquema foram localizados na cidade de Aguá, no Pará. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Em caso de condenação, a pena pode chegar até 48 anos de reclusão e pagamento de multa.