Mulher é resgatada de cárcere privado em Icoaraci

Uma mulher foi resgatada do cárcere privado na última terça-feira, 18, no distrito de Icoaraci, em Belém. Ela estava há três semanas feita refém pelo próprio marido.

A Polícia Civil do Pará (PC) realizou o resgate após denúncia foi feita pela irmã da vítima à Polícia Civil do Mato Grosso, estado de origem da mulher antes da mudança para a capital paraense.

As informações repassadas à Polícia Civil do Pará foram distribuídas para a Delegacia de Outeiro que fez as diligências para a localização da vítima. No momento em que foi encontrada, ela estava sozinha no kitnet em que morava e foi levada para acolhimento especializado na Delegacia da Mulher de Icoaraci.

As diligências seguem em curso para localizar o companheiro da vítima - afirma a Polícia Civil do Pará.