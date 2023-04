200 kg de cocaína são encontrados em carga de livros escolares

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 200 kg de cocaína escondidos em uma carga de livros escolares, na cidade de São Paulo. A droga estava acondicionada em tabletes e camuflada em meio a caixas de livros, em um depósito da zona norte da capital.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, a carga havia sido transportada de Rondônia até São Paulo e seria distribuída para diversos pontos da região metropolitana. A polícia não divulgou informações sobre possíveis suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

O prejuízo estimado para o tráfico de drogas com essa apreensão é de mais de R$ 10 milhões, de acordo com a Polícia Civil. A investigação do caso segue em andamento para identificar os responsáveis pelo transporte e distribuição da droga.