Casal é preso por produzir e traficar drogas no bairro Curió-Utinga, em Belém

Um casal foi preso na sexta-feira, 14, por cultivar e comercializar drogas dentro da própria residência no bairro Curió Utinga, em Belém. As investigações já aconteciam há três semanas e a polícia realizou a prisão após abordar o homem portando drogas próximo à casa. O caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de denúncia anônima.

Ao longo de sexta-feira, a equipe policial acompanhou a movimentação próximo à residência e conseguiu abordar um dos suspeitos - o homem - e em via pública em frente ao imóvel onde a droga era produzida e comercializada. Durante a busca pessoal, os policiais descobriram que ele estava com quatro porções de cocaína que seriam entregues em local não declarado.

VEJA MAIS

Depois, os agentes entraram na casa e localizaram duas estufas utilizadas para o cultivo da maconha modificada, outros elementos para o plantio e uma quantidade de erva. No local, os policiais enfrentaram resistência por parte da mulher, que empreendeu luta corporal contra os militares, no pavimento superior do imóvel. No entanto, o casal acabou sendo preso e apresentado à Seccional de São Brás.

O titular da Seccional de São Brás, o delegado Marco Antônio Duarte destacou a importância da denúncia para a prisão dos envolvidos. “Recebemos uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes e a existência do sistema de produção. O cheiro forte e característico também era um fator que incomodava os moradores das proximidades”, informou o delegado.

Os dois presos estão à disposição da Justiça.