​Preso após maltratar o próprio pai idoso, filho diz que situação era ‘normal’ em Abaetetuba

Jeinnie Max de Lima foi preso nesta sexta-feira (14), por praticar maus-tratos contra o próprio pai, um idoso, na cidade de Abaetetuba, nordeste paraense. A Polícia Civil, por meio da Superintendência do Baixo Tocantins, tomou conhecimento de que a vítima estava em situação de vulnerabilidade e deu início às diligências.

No local informado, os policiais e​​ncontraram o idoso em uma rede dentro de um quarto, gritando de dor, com sinais raquíticos, em um ambiente insalubre, onde havia forte odor de urina e sem qualquer sinal de higiene básica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado e conduziu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De forma preliminar, os socorristas informaram às autoridades policiais que o idoso apresentava escaras (úlceras) e várias manchas pelo corpo.

De acordo com a polícia, Jeinnie, que mora com o pai e estava saindo de casa quando os agentes chegaram, alegou que cuidava do seu genitor, cuja situação em que ele se encontrava seria “normal” em razão da doença.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão e encontra-se à disposição da Justiça.

Denuncie casos de violência contra a pessoa idosa:

As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). O atendimento é realizado diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana.

Além disso, informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.