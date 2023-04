Limoeiro do Ajuru: Quelônios mantidos em cativeiros são devolvidos à natureza; uma pessoa foi presa

Vinte e um quelônios que estariam vivendo em cativeiro foram devolvidos à natureza, na manhã desta sexta-feira (14), no município de Limoeiro do Ajuru, nordeste do Pará. Uma pessoa foi presa em flagrante, no entanto, sua identidade não foi divulgada. A ação ocorreu de forma conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Superintendência do Baixo Tocantins, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os animais foram encontrados mantidos em cativeiro em uma caixa d'água (Divulgação/PC)

De acordo com informações policiais, os animais foram encontrados, recentemente, mantidos em cativeiro em uma caixa d'água, onde eram vendidos ilegalmente. O responsável foi preso. Os animais foram soltos em ambiente indicado por profissional competente e não divulgado a terceiros.