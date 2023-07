Três homens são presos suspeitos de serem os mandantes na morte de ex-vereador de Trairão

Três homens, de identidade não revelada, foram presos temporariamente, no último sábado (22), em Trairão, município no sudoeste do Pará, suspeitos de serem os possíveis mandantes na morte do ex-vereador da cidade Antônio Carlos Coelho de Moura, de 45 anos. O crime ocorreu em 11 de março do ano passado, dentro da residência do tio da vítima, situada na rua João Nascimento, a qual ela estava morando. Antônio foi morto com quatro tiros de pistola. Com informações do Portal Giro.

O grande número de suspeitos envolvidos na trama exigiu o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na operação. Foram cumpridos os mandados de prisão temporária contra o trio de investigados e busca e apreensão em diversas residências localizadas na cidade de Trairão. A ação também resultou na apreensão de armas, munições, celulares e dinheiro.

As identidades dos suspeitos e detalhes adicionais sobre as investigações estão sendo mantidos em sigilo para garantir a efetividade das apurações em andamento. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.