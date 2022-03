Ex-vereador é assassinado a tiros no município de Trairão

O ex-vereador Antônio Carlos Coelho de Moura, de 45 anos, foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (11), dentro da própria casa no bairro Cazeca, em Trairão, sudoeste do Pará. A Policia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima e, ao chegar no local do crime, constatou que se tratava de um político da região. A informação é do Portal Plantão 24 horas News.

VEJA MAIS

A guarnição da PM chegou por volta das 20h30 e isolou o local do crime. Carlos Coelho de Moura, conhecido por “Toninho Vereador”, foi executado por motivação e autor ainda desconhecidos. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

A reportagem de O Liberal segue apurando o caso para obter mais informações.